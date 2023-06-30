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    Антимонопольное ведомство проводит расследование в отношении костанайской птицефабрики

    30 Июня 2023, 15:32

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области сейчас ведутся расследования в отношении нескольких крупных предприятий региона, в том числе и птицефабрики «Жас Канат-2006», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На текущий момент департаментом ведется 4 расследования в отношении производителей яйца куриного, автотранспорта, железно-дорожного оператора и агентства, оказывающего ритуальные услуги.

    «В отношении ТОО «Жас Канат 2006» по признакам установления монопольно высокой цены на яйцо куриное по ст. 174 ПК РК. В отношении ИП «Ховалко» по признакам недобросовестной конкуренции в части призыва к разрыву договора с конкурентом - ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «TEHNOPARK KZ» по признакам картельного сговора на госзакупках. В отношении ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» Костанайское отделение ГП» по ст. 186 ПК РК недобросовестная конкуренция, в виде призыва к разрыву договора с конкурентом при оказании услуги подачи уборки вагонов», - сообщил руководитель ведомства Дастан Самен.

    В целом, Департаментом по признакам нарушений антимонопольного законодательства с начала года уже завершено 1 расследование в отношении производителей молочной продукции, а также возбуждено 3 административных дела за нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции и наложены штрафы с конфискацией монопольного дохода в размере более 21 млн тенге.

    «Часть административных дел находится на стадии обжалования в различных судебных инстанциях. Среди них — итоги расследования в отношении ТОО «Деп» и ТОО «Милх» по признакам согласованных действий при установлении цены на молоко, пастеризованное 2,5% жирности по ст. 170 ПК РК. Также назначено расследования в отношении ТОО «Жас Канат 2006» по признакам установления монопольно-высокой цены на яйца куриные по ст. 174 ПК РК», - добавил Самен.

    Выводы по итогам расследования в отношении филиала ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» Костанайское отделение ГП» по признакам нарушений ст. 186 ПК РК, по словам главы департамента, находится на рассмотрении в Верховном суде РК.

    Все вышеуказанные дела находятся на различных стадиях обжалования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Промышленность Костанай
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