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    Антимонопольное агентство начало ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты

    7 Января 2022, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) перешло на ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « В целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях, в условиях объявленного критически «красного» уровня террористической опасности и действия режима чрезвычайного положения в стране, Агентство по защите и развитию конкуренции и его территориальные подразделения перешли на ежедневный мониторинг цен по всем позициям социально значимых продуктов питания во всех регионах республики», - прокомментировали в ведомстве.

    На 7 января 2022 года роста цен на СЗПТ не наблюдается.

    Отметим, что для оперативного выявления и пресечения фактов необоснованного завышения цен на социально значимые продукты Агентством создана горячая линия для приема сообщений.

    Если вы столкнулись с фактами завышенных цен на социально значимые продовольственные товары, в ведомстве просят обращаться по телефонам:

    в Нур-Султане - (87172) 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52 (прием звонков с 9:00 до 18:30 по столичному времени);

    на мобильные номера 8 705 231 2423, 8 776 458 8885, 8 708 883 0262, 8 701 369 6128 (до 22:00 по времени города Нур-Султана).

    Агентство предупреждает субъектов рынка, занимающихся производством и реализацией социально значимых продуктов, что факты необоснованного повышения цен, ценового сговора, необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК, влекут штраф.

    Для субъектов малого или среднего предпринимательства - штраф в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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