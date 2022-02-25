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    Антикризисный фонд под эгидой ЕАЭС предложил создать Кыргызстан

    25 Февраля 2022, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате предложил создать Антикризисный фонд под эгидой ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нарастает серьезное расхождение в развитии государств-членов Союза. Такое положение дел будет приводить к увеличению разрыва в уровне развития и доходов населения государств-членов ЕАЭС. Нам под силу остановить эту тенденцию путем создания предпосылок для конвергенции экономик государств-членов по уровню развития и доходам населения», - сказал во время заседания Акылбек Жапаров.

    По словам Акылбека Жапарова, на сегодняшний день внешние шоки, макроэкономическое давление испытывают практически все государства. Алгоритма по сдерживанию этого давления, как считает он, в системе Союза пока еще нет.

    «Мы уже имеем опыт, когда внешнее давление на одно из государств Союза приводят к каскадному воздействию на весь Союз. Вместе с этим, геополитическая турбулентность ведет к нарастанию напряженности и давления на экономики государств-членов Союза. В этих условиях, имея тесные экономические связи, мы должны сплотиться и совместными усилиями противостоять этим вызовам», - заявил Председатель кабинета министров Кыргызстана.

    «Нам необходимо подумать над созданием под эгидой Союза Евразийского антикризисного фонда, нацеленного на достижение целей развития с гибкими и льготными инструментами финансирования вышеобозначенных программ развития», - предложил Акылбек Жапаров.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Кыргызстан ЕАЭС Сотрудничество
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