Антиковидные меры в Китае способствуют удешевлению нефти

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Мировые цены на известные сорта нефти во вторник днем ускорили снижение на фоне опасений перспектив спроса на топливо в Китае и укрепления курса американского доллара, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,89%, до $102,93 за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 4,11%, до $99,81.

Нефтяные котировки продолжают оставаться в минусе из-за опасения спроса в Китае. В стране наблюдается рост числа заразившихся, в связи с чем ужесточаются карантинные меры. Более жесткий локдаун сдерживает экономическую активность в этой стране.

По данным Trading Economics, ограничения на передвижение затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера углеводородов в мире.

Рынок также ждет визита Президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе. Даже если американскому лидеру удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Дополнительное давление на стоимость сырья оказывает волатильность доллара. Индекс доллара впервые с 2002 года торгуется выше 108 пунктов.

Между тем, цена одного барреля нефти марки Azeri Light на мировом рынке за прошедшие сутки понизилась на $1,15 США и составила $120,1. На торгах сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по $105,54 США. В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $85 США. Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 США), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66 США).





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