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    Антиковидные меры ужесточаются в Пекине

    19 Ноября 2022, 21:25

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Муниципальные власти ряда районов китайской столицы призвали жителей оставаться на выходных дома после того, как кривая заболеваемости коронавирусом в Пекине вновь пошла вверх, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В субботу в столице Китая выявили свыше 500 новых случаев заражения COVID-19. Из-за чего на карантин закрываются жилые дома. Контроль за въездом и выездом из города сейчас усилен.

    Администрация самого густонаселенного столичного района Чаоян, где расположены иностранные посольства и представительства международных организаций, настоятельно рекомендовала жителям в выходные дни оставаться дома и не покидать пределы района без необходимости.

    Власти еще шести муниципалитетов Пекина призвали жителей сократить поездки в другие районы китайской столицы и количество необязательных прогулок.

    Ряд крупных торговых центров в субботу приостановил работу кафе и ресторанов в соответствии с текущими мерами по профилактике и борьбе с эпидемией.

    На этой неделе столичные школы были переведены на дистанционное обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Галереи и музеи, спортивные объекты в ряде районов китайской столицы вновь закрылись для посещения.

    По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в пятницу в материковом Китае выявлено свыше 24 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных приближается к 29 тыс. – к рекордно высоким показателям, зафиксированным в апреле текущего года, когда сложная ситуация наблюдалась в Шанхае.

    Критическая ситуация складывается в городе Гуанчжоу на юге Китая, где с начала ноября выявлено почти 50 тыс. случаев заболевания COVID-19. Свыше 95 тыс. жителей городского района Хайчжу были переведены в карантинные центры.

    В планах властей Гуанчжоу построить временные больницы и карантинные центры на 240 тыс. койко-мест.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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