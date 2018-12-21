Антикоррупционный офис открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в здании областного акимата с участием председателя Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алика Шпекбаева состоялось открытие проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проектный офис занимается проведением внешнего анализа коррупционных рисков, контролировать качества оказания госуслуг, оптимизируя работу госслужащих.

По словам руководителя департамента АДГСПК по Актюбинской области Расула Медетова, команда из числа сотрудников областного акимата, департамента и экспертных сообществ будет работать совместно в целях реализации антикоррупционной политики. Население также может вносить свои замечания и предложения по улучшению работы госслужащих, данные предложения будут рассмотрены на экспертном совете проектного офиса.

«На сегодняшний день специалистами офиса разработан документ, усиливающий персональную ответственность первых руководителей, которые подписали 259 госслужащих, в том числе акимы районов, города, руководители госорганов. На данный момент нами выявлено 47 коррупционных рисков в различных департаментах области, куда были направлены рекомендации для устранения нарушений», - отметил Расул Медетов.

Улучшению ситуации по борьбе с коррупцией способствует и цифровизация государственных услуг. По словам Р.Медетова, на сегодняшний день в регионе доля оказанных госуслуг в электронном виде составила 82 процента.



