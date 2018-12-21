Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -29 °С
Алматы: -9 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Антикоррупционный офис открыли в Актобе

21 Декабря 2018 14:40 302
Поделиться:
Антикоррупционный офис открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в здании областного акимата с участием председателя Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алика Шпекбаева состоялось открытие проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проектный офис занимается проведением внешнего анализа коррупционных рисков, контролировать качества оказания госуслуг, оптимизируя работу госслужащих.

По словам руководителя департамента АДГСПК по Актюбинской области Расула Медетова, команда из числа сотрудников областного акимата, департамента и экспертных сообществ будет работать совместно в целях реализации антикоррупционной политики. Население также может вносить свои замечания и предложения по улучшению работы госслужащих, данные предложения будут рассмотрены на экспертном совете проектного офиса.

«На сегодняшний день специалистами офиса разработан документ, усиливающий персональную ответственность первых руководителей, которые подписали 259 госслужащих, в том числе акимы районов, города, руководители госорганов. На данный момент нами выявлено 47 коррупционных рисков в различных департаментах области, куда были направлены рекомендации для устранения нарушений», - отметил Расул Медетов.

Улучшению ситуации по борьбе с коррупцией способствует и цифровизация государственных услуг. По словам Р.Медетова, на сегодняшний день в регионе доля оказанных госуслуг в электронном виде составила 82 процента.


Антикоррупционный офис открыли в Актобе 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив