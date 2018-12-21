Антикоррупционный айтыс впервые прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области впервые прошел антикоррупционный республиканский айтыс, в котором приняли участие 12 айтыскеров из различных регионов Казахстна, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента АДГСПК.

Во дворце культуры «Достар» города Кокшетау состоялся республиканский айтыс акынов «Жаңғыруға жаршымыз, жемқорлыққа қарсымыз!», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.

Состязание акынов было организовано Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при поддержке акимата города Кокшетау в рамках програмной статьи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и в рамках реализации базового направления «Региональная культура, традиции и ценности» подпрограммы «Рухани қазына».





По словам руководителя департамента по связям с общественностью агентства, а вместе с тем и известного мастера айтыса, поэта и писателя Армана Бердалина, айтыскеры затрагивают актуальные проблемы современного общества, в том числе и тему коррупции.

«На сегодняшний день формирование антикоррупционной культуры является одним из важных направлений государственной политики. В этой связи мы прилагаем все усилия для противодействия коррупции. В Акмолинской области такой необычный айтыс проходит впервые. Главная цель айтыса - через пророческие уста поэтов дать людям пищу для размышлений. В целом айтыс может стать мощным инструментом для высмеивания человеческой алчности и продажности, затрагивающем самые тонкие струны человеческой сущности. Поэтому такое мероприятие должно приобрести массовый характер, поскольку поэты всегда рассказывают правду» - отмечает Арман Бердалин.

Как добавил собеседник, главная цель айтыскеров - это не победа, а призвание общественности к бескомпромиссной борьбе с коррупцией, пропаганда таких человеческих ценностей, как честность, неподкупность, преданность, добропорядочность, нравственность, духовность через искусство и витиеватую речь акынов, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие государственного языка.





Своими силами на айтысе померились приехавшие из разных городов республики мастера айтыса, обладатели «Золотой домбры» Айбек Калиев, Дидар Камиев, Айтбай Жумагулов, Аспанбек Шугатаев, Муxтар Ниязов, Нурмат Мансуров, Нурлан Мусаев, Әсем Ережекызы, Марат Аxметов, Жаркын Жупарxан, Курмет Куралxан и Муxаммед Конкаев.

Искусство айтыскеров оценило жюри, в состав которого вошли поэт, певец, композитор Иран Таскара, кандидат филологических наук, победитель республиканских айтысов Серикзат Дюйсенгазин, заслуженный тренер РК по национальным видам спорта, поэт Рамазан Саттыбаев, директор музея имени М.Габдуллина, поэт Кудайберли Мырзабек.

«Первое место присуждено победителю республиканских айтысов, обладателю медали «Айтыс ақтаңгері» из Костаная Айбеку Калиеву, второе место в этом состязании занял двухкратный обладатель звания «Алтын домбыра» из Кызылорды Мухтар Ниязов, на третьем почетном месте победитель республиканских айтысов, обладатель медали «Айтыс ақтаңгері» из Караганды Дидар Камиев», - добавили в ведомстве.







