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    Антикоррупционный квест проходит в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова

    25 Февраля 2021, 10:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане на базе Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова проводится квест-игра «АntiParaCraft-2021». Инициативу Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова поддержало Агентство по противодействию коррупции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Напомним, это пилотный проект, не имеющий других аналогов в стране.

    Антикоррупционный квест проходит в игровом и познавательном жанре, как новый метод привлечения студентов к общественной жизни. Задумка проведения мероприятия в форме квест-игры было инициировано тем, что такого рода игры очень популярны среди молодежи и позволяют в игровом формате обучить и пропагандировать среди студентов этику антикоррупционной деятельности.

    В процессе квест-игры участники получали разного рода задания. Конкурсы были не только интеллектуального жанра, но и требовали творческого подхода. Первый этап игры состоял из подготовки видео-материала на ситуационные темы, которые могут встречаться в студенческой жизни.

    Например, что делать студенту, если его преподаватель настоятельно требует какие-либо подарки от студентов для успешной сдачи экзамена. Кроме того, в формате популярной игры «Anticor city» участники с помощью дебатов должны были определить игрока, который являлся коррупционером по сценарию.

    Заключительный этап «АntiParaCraft- 2021» и финал под названием «Кубок честности» состоится 27 февраля (субботу) в 12:00 часов в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Вузы Коррупция Другие государственные органы
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