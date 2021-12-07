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    Антикоррупционный форум прошёл в Павлодарской области

    7 Декабря 2021, 22:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционный форум прошёл в Павлодарской области. На форуме подвели итоги антикоррупционной деятельности в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Павлодаре прошёл региональный антикоррупционный форум, посвящённый Международному дню борьбы с коррупцией», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте по противодействию коррупции по Павлодарской области.

    Во встрече приняли участие член республиканского общественного совета при Агентстве Казахстана по противодействию коррупции Исидор Борчашвили, первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук, руководство департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области, ректоры вузов, главы государственных органов, представители общественных организаций и СМИ.

    «В ходе форума подведены итоги антикоррупционной деятельности в регионе; обсуждены вопросы международного опыта противодействия коррупции, а также награждены наиболее активные и неравнодушные граждане области, внёсшие значительный вклад в формирование в обществе антикоррупционной культуры и укрепление принципов добропорядочности», - отметили в ведомстве.

    Выступившие эксперты сошлись во мнении, что карательные меры в борьбе со взяточничеством и казнокрадством малоэффективны. Например, в Китае, несмотря на публичные расстрелы проворовавшихся чиновников, коррупционные скандалы не стихают - мздоимцев не останавливает даже угроза смерти. «Страны, сделавшие упор на превенцию (предотвращение) такого рода финансовых преступлений, добились значительных успехов, поэтому в списке стран по индексу восприятия коррупции, составленном организацией «Transparency International», самые лучшие показатели - у Дании, Новой Зеландии, Финляндии и так далее», - отметили эксперты. В этих странах, по их словам, на применение карательных методов работы отводится не более 20% сил и средств уполномоченных органов, а на превенцию - свыше 80%.⠀ Участники форума отметили, что сейчас основной акцент в противодействии коррупции ставится на превенцию. Магистральным направлением в этой работе должно стать ощутимое усиление участия гражданского общества.

    «Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года», - добавили в департаменте.

    Фото департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Другие государственные органы
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