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    Антикоррупционный форум прошел в Актобе

    26 Декабря 2019, 02:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском региональном государственном университете имени Кудайбергена Жубанова прошел антикоррупционный форум «Әділдік. Парасаттылық. Сенім», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, приехавший в регион в рамках рабочей поездки, представители вузов России, Кореи, Польши и Китая, представители государственных и негосударственных организаций.

    В ходе форума его участники поделились мнением о путях борьбы с коррупцией.

    «Форум «Әділдік. Парасаттылық. Сенім» показывает, что противодействие коррупции становится важной проблемой общества. Если в повседневной жизни не будет справедливости и добропорядочности в обществе, доверия народа к институтам государственной власти также не будет», - отметил аким области Ондасын Уразалин.

    Председатель Агентства и глава региона вручили актюбинцам, принимающим активное участие в формировании антикоррупционной культуры, благодарственные письма.

    А. Шпекбаев ознакомился с Центром обслуживания студентов «Темірқазык», проектами «Школа интеллекта» и «Магазин честности», деятельность которых направлена на профилактику коррупции в вузе.

    Затем Алик Шпекбаев посетил клинику «Дару жарығы». Один из ведущих офтальмологических центров РК оснащен высокотехнологичным оборудованием производства компаний США, Австрии, Швейцарии, Германии, Франции, Японии и работает по программе государственно-частного партнерства.

    Также гость посетил Единую дежурно-диспетчерскую службу 112, где ознакомился с системой координации всех оперативных служб области, с процессами трудоустройства граждан с ограниченными возможностями в диспетчерский центр.

    «За год в регионе проведена большая работа по цифровизации, созданию открытого общества», - положительно оценил работу, проводимую в области Алик Шпекбаев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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