Антикоррупционные ведомства Казахстана и Италии обменялись идеями по совершенствованию деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча Председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с Президентом Национального управления по противодействию коррупции Италии Джузеппе Бусия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Глава антикоррупционного ведомства ознакомил итальянских коллег с проводимыми в стране комплексными реформами, подчеркнув важность политической трансформации. Особое внимание уделено вопросам присоединения Казахстана ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятию Административного процедурно-процессуального кодекса, декриминализации клеветы и усиления парламентаризма.

Он также осветил вопросы имплементации законодательных антикоррупционных инициатив. В частности, акцентировал последние новеллы в части исключения условно-досрочного освобождения осужденных за коррупцию, установления запрета на владение счетами в иностранных банках и усиления ответственности за коррупцию сотрудников правоохранительных органов и судей.

Со своей стороны, Джузеппе Бусия положительно оценил проводимую Агентством работу, отметив политическую волю и прорывные меры, принятые за последние 1,5 года.

В ходе встречи зарубежные коллеги рассказали о роли своего ведомства в правовой системе Италии. Данный орган сосредоточен на превенции коррупции, в том числе осуществляет контроль за исполнением госорганами соответствующих трехлетних планов. Он также ответственен за продвижение культуры честности среди госслужащих, включая регулирование вопросов конфликта интересов и защиту осведомителей, и реализацию принципов прозрачности в деятельности госорганов.

Примечательно, что антикоррупционное ведомство Италии наделено правом контроля полного цикла госзакупок, проводимых в государственном и квазигосударственном секторах: от ценового комплаенса до проверки подписанных актов.

Представляет интерес Национальный реестр государственных контрактов, признанный Еврокомиссией как лучший инструмент контроля за расходами бюджетных средств. На этом ресурсе сохранены данные за последние 13 лет, что позволяет проводить глубокий ретроспективный анализ.

По итогам встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в области повышения компетенций сотрудников, а также проводить точечные консультации по интересующим темам.