Антикоррупционную культуру в обществе учатся формировать в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Формировать антикоррупционную культуру среди жителей Павлодарской области обучены 230 членов специально созданного информационно-просветительского штаба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Региональной антикоррупционной службой для членов информационно- просветительского штаба городов и районов Павлодарской области организован обучающий семинар тренинг по повышению знаний и навыков в области формирования антикоррупционной культуры и укрепления принципов добропорядочности в обществе», - сообщили в антикоррупционной службе региона.

Обучая членов штаба, антикоррупционщики обсудили то, как штаб проработал 8 месяцев, наметили планы на предстоящий период. В Павлодарской области в состав штаба, по данным ведомства, вошли 230 человек из числа почётных, активных и неравнодушных граждан, творческой и спортивной молодёжи.

«Миссией штаба является пропаганда антикоррупционного настроения у граждан, культивирование принципов открытости, порядочности, честности и другого. Конечная цель – дойти до каждого жителя региона и сформировать антикоррупционный иммунитет, который позволит в будущем противостоять каким-либо коррупционным проявлениям», - добавили в павлодарской областной антикоррупционной службе.

С начала года члены штаба организовали больше 300 информационных встреч в трудовых коллективах, примерно 100 прямых эфиров в социальных сетях.