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    Антикоррупционную культуру в обществе учатся формировать в Павлодарской области

    27 Августа 2021, 23:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Формировать антикоррупционную культуру среди жителей Павлодарской области обучены 230 членов специально созданного информационно-просветительского штаба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Региональной антикоррупционной службой для членов информационно- просветительского штаба городов и районов Павлодарской области организован обучающий семинар тренинг по повышению знаний и навыков в области формирования антикоррупционной культуры и укрепления принципов добропорядочности в обществе», - сообщили в антикоррупционной службе региона.

    Обучая членов штаба, антикоррупционщики обсудили то, как штаб проработал 8 месяцев, наметили планы на предстоящий период. В Павлодарской области в состав штаба, по данным ведомства, вошли 230 человек из числа почётных, активных и неравнодушных граждан, творческой и спортивной молодёжи.

    «Миссией штаба является пропаганда антикоррупционного настроения у граждан, культивирование принципов открытости, порядочности, честности и другого. Конечная цель – дойти до каждого жителя региона и сформировать антикоррупционный иммунитет, который позволит в будущем противостоять каким-либо коррупционным проявлениям», - добавили в павлодарской областной антикоррупционной службе.

    С начала года члены штаба организовали больше 300 информационных встреч в трудовых коллективах, примерно 100 прямых эфиров в социальных сетях.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Коррупция
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