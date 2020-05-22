Антикоррупционной службой Костаная предотвращено нарушений на 83 миллиона тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году ТОО «ТеплоЭнергоСтрой» выиграло государственные закупки на строительство котельной для нового микрорайона в г. Рудный на сумму в 106,2 млн. тенге. Средства планировалось потратить на поставку и установку блочно-модульного котельного оборудования, которое должно было закупаться у конкретного производителя эксклюзивной продукции ТОО «Буран Бойлер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента антикоррупционной службы по Костанайской области.

Однако руководство ТОО «ТеплоЭнергоСтрой», в лице Б.Т. Шиктыбаева, решило пойти в обход проектно-сметной документации и возвести вместо блочно-модульной обычную стационарную котельную, заверив, что после монтажа, обеспечит выдачу «Буран Бойлером» паспорта на здание и оборудование.

В ноябре 2019 года ходом строительства котельной заинтересовалась Антикоррупционная служба. В итоге стало известно, что по строительству котельной необходимое оборудование не поставлено и работы выполнены не в полном объеме, таким образом установлен причиненный государству ущерб в сумме 83 698 400 тенге. По словам бизнесмена денежные средства, полученные от заказчика, он похищать не собирался, т.к. перечислял их поставщикам по мере их поступления.

В последующем, Шиктыбаев полностью осознал противоправность своих действий, надлежащим образом выполнил условия договора государственных закупок и в полном объеме устранил все нарушения.

В итоге после вмешательства Антикоррупционной службы областному бюджету удалось восстановить ущерб на сумму более 83 млн. тенге.

По словам первого заместителя руководителя департамента антикоррупционной службы по Костанайской области Смагулова, «главной нашей задачей сегодня является не посадить за решетку как можно больше, защита прав и свободы граждан превыше всего, потому основной упор нами сделан на превентивные меры в противодействии коррупции, и данный конкретный случай говорит о наличии качественного и конструктивного диалога государства и граждан, в том числе и субъектов бизнеса…» - подытожил Смагулов.



