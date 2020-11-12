Антикоррупционной службе Казахстана помогают более 80 тысяч волонтеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службе помогают более 80 тысяч волонтеров. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При достаточно небольшой штатной численности сотрудников Агентства – чуть больше одной тысячи человек на всю страну – у нас сегодня общественных помощников, волонтеров насчитывается более 80 тысяч. Неравнодушных людей, которые нам помогают, причем они это делают на безвозмездной основе, не получают за это заработной платы, другой какой-то оплаты из других источников, а делают это по зову сердца. Поэтому мы очень благодарны всем нашим общественным партнерам и призываем всех желающих, вместе с Агентством, работать на ниве противодействия коррупции. То есть, конечно, правильно, можно и нужно критиковать, высказывать пожелания и замечания, но мы призываем вместе с нами заниматься этими вопросами, вместе с нами решать эти проблемы, которые сегодня стоят перед страной в плане противодействия коррупции», – сказал О. Бектенов.

Также зампред Агентства напомнил о проекте «Адалдык аланы», который реализуется по прямому поручению Елбасы, данному в Послании народу Казахстана 2018 года. В настоящее время проект приобрел масштаб общенационального антикоррупционного движения, реализуется во всех регионах вплоть до сельских округов, а также на уровне центральных государственных органов. Везде созданы проектные офисы, они посферно занимаются искоренением бытовой коррупции, с которой граждане сталкиваются при получении государственных услуг и в целом при взаимодействии с государством.

«Важным направлением этого движения является процесс трансформации государственных органов с переводом их на сервисную модель работы с принципами подотчетности, открытости, транспарентности. На сегодняшний день уже 230 районных и городских акиматов переведены на так называемую сервисную модель работы, которая подразумевает создание удобных условий при обращениях граждан. Есть определенные стандарты, какой акимат можно признать сервисным, и вот на сегодня уже 230 акиматов соответствует этим высоким стандартам», – сообщил О. Бектенов.

По его словам, планируется до конца года перевести на сервисную модель работы все районные и городские акиматы.