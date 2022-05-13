Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Антикоррупционная служба прокомментировала расследование в отношении Кайрата Сатыбалды

    13 Мая 2022, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что следственные действия в отношении Кайрата Сатыбалды и его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В агентстве есть сейчас ряд так называемых резонансных дел. Как я понимаю, имеется в виду уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалды, также это отдельные эпизоды, связанные с центром транспортного сервиса. Эти дела сейчас расследуются, отдельно и в отношении бывшей супруги Кайрата Сатыбалды - Гульмиры Сатыбалды. Окончания следствий нет. Назначены определенные экспертизы. Идет полноценный ход следственных действий», - сообщил Улан Саркулов во время пресс-конференции в СЦК.

    Он проинформировал о продлении ареста в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

    «Буквально вчера следственным судом города Нур-Султана продлена санкция содержания под стражей в отношении Кайрата Сатыбалдулы до 13 июня этого года», - сказал У. Саркулов.

    По словам спикера, в рамках уголовных дел есть вопрос тайного следствия.

    «Есть соответствующие статьи уголовного процессуального законодательства, которые в интересах следствия разглашению не подлежат. Просьба отнестись с понимаем. Суть не в том, чтобы скрыть какие-то эпизоды или убрать какие-то факты. Здесь суть в том, чтобы не навредить предстоящим следственным действиям, чтобы был осуществлен полный сбор и закрепление доказательств», - заявил Улан Саркулов.

    «Второй момент - это конституционные права граждан. Следствие не окончено. Различные лица у нас проходят в качестве различных участников процесса. Чтобы не нарушить их права, которые закреплены в основополагающих правовых актах, мы говорим об этом. Третий момент - с учетом норм уголовного процессуального законодательства мы непосредственно сами несем ответственность перед законом за разглашение иных сведений», - отметил братился зампредседателя агентства.

    Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы задержан и арестован на два месяца.

    16 марта Гульмира Сатыбалды задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка