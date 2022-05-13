Антикоррупционная служба прокомментировала расследование в отношении Кайрата Сатыбалды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что следственные действия в отношении Кайрата Сатыбалды и его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В агентстве есть сейчас ряд так называемых резонансных дел. Как я понимаю, имеется в виду уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалды, также это отдельные эпизоды, связанные с центром транспортного сервиса. Эти дела сейчас расследуются, отдельно и в отношении бывшей супруги Кайрата Сатыбалды - Гульмиры Сатыбалды. Окончания следствий нет. Назначены определенные экспертизы. Идет полноценный ход следственных действий», - сообщил Улан Саркулов во время пресс-конференции в СЦК.

Он проинформировал о продлении ареста в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

«Буквально вчера следственным судом города Нур-Султана продлена санкция содержания под стражей в отношении Кайрата Сатыбалдулы до 13 июня этого года», - сказал У. Саркулов.

По словам спикера, в рамках уголовных дел есть вопрос тайного следствия.

«Есть соответствующие статьи уголовного процессуального законодательства, которые в интересах следствия разглашению не подлежат. Просьба отнестись с понимаем. Суть не в том, чтобы скрыть какие-то эпизоды или убрать какие-то факты. Здесь суть в том, чтобы не навредить предстоящим следственным действиям, чтобы был осуществлен полный сбор и закрепление доказательств», - заявил Улан Саркулов.

«Второй момент - это конституционные права граждан. Следствие не окончено. Различные лица у нас проходят в качестве различных участников процесса. Чтобы не нарушить их права, которые закреплены в основополагающих правовых актах, мы говорим об этом. Третий момент - с учетом норм уголовного процессуального законодательства мы непосредственно сами несем ответственность перед законом за разглашение иных сведений», - отметил братился зампредседателя агентства.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы задержан и арестован на два месяца.

16 марта Гульмира Сатыбалды задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.