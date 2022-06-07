Антикоррупционная служба подозревает во взятках сотрудников столичного СпецЦОНа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники столичного Специализированного ЦОНа для автовладельцев подозреваются во взятках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении работников Специализированного ЦОНа для автовладельцев № 2 и иных лиц по факту получения на системной основе незаконных вознаграждений за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов и незаконную постановку автомашин на регистрационный учет.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд неотложных следственных действий.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», - говорится в публикации на официальном Telegram-канале пресс-службы Антикоррупционной службы РК.