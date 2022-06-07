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    Антикоррупционная служба подозревает во взятках сотрудников столичного СпецЦОНа

    7 Июня 2022, 17:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники столичного Специализированного ЦОНа для автовладельцев подозреваются во взятках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

    «Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении работников Специализированного ЦОНа для автовладельцев № 2 и иных лиц по факту получения на системной основе незаконных вознаграждений за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов и незаконную постановку автомашин на регистрационный учет.

    В настоящее время по уголовному делу проводится ряд неотложных следственных действий.

    Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», - говорится в публикации на официальном Telegram-канале пресс-службы Антикоррупционной службы РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Коррупция Происшествия Борьба с коррупцией
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