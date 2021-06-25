Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Антикоррупционная служба начала проверку акимата столицы

    25 Июня 2021, 09:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе Агентства РК по противодействию коррупции начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности акимата г. Нур-Султан, его районных подразделениях и подведомственных организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    В ходе проведения анализа планируется детальное изучение правовой базы и организационно-управленческой деятельности акимата столицы.

    По словам первого заместителя Председателя Агентства О. Бектенова сегодня отмечается высокая коррупционная уязвимость местных исполнительных органов. «Только за 5 месяцев текущего года Антикоррупционной службой зарегистрировано

    92 коррупционных правонарушения, совершенных служащими акиматов, к уголовной ответственности привлечено 76 лиц. Среди изобличенных – 7 акимов различных уровней и их заместителей,

    а также 14 руководителей областных управлений», – сказал он.

    В свою очередь, заместитель акима города А. Амрин отметил, что инициатива Агентства о проведении комплексного анализа в форме пилота была поддержана руководством акимата столицы. Он подчеркнул, что указанный анализ проводится в рамках исполнения поручения Главы государства касательно необходимости проведения анализа нормативных актов и рабочих процессов с целью выявления коррупциогенных факторов.

    По сложившейся практике Антикоррупционная служба предлагает всем заинтересованным организациям, представителям институтов гражданского общества и активным гражданам принять участие в анализе.

    В случае наличия информации о возможных коррупционных проявлениях в деятельности местного исполнительного органа, его районных подразделений или подведомственных организаций призываем направлять свои замечания и предложения на электронный адрес: risk.akimat@antikor.gov.kz.

    Автор:

    Астана Коррупция Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка