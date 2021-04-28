Антикоррупционная олимпиада среди школьников и студентов прошла в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайским региональным университетом имени А. Байтурсынова совместно с департаментом Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области и областным управлением образования проведена первая в регионе антикоррупционная олимпиада среди студентов колледжей и школьников города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба регионального антикоррупционного ведомства, мероприятие прошло под эгидой проектного офиса «Саналы ұрпақ» и было нацелено на повышение уровня правовой грамотности и формирование культуры добропорядочности у молодежи.

Инициативу поддержали учебные заведения Костаная и представители общественных организаций. Участникам предстояло решить ряд заданий на знание норм законодательства страны и международного опыта в области противодействия коррупции. На одну из предложенных организаторами тем, связанных с актуальными реформами в сфере государственной службы, участники написали эссе.

«Успешная политика в вопросах профилактики и предупреждения коррупции послужит гарантией устойчивого развития нации, усиления ее духовного потенциала, потому университет будет и в дальнейшем активно инициировать проекты, направленные на формирование культуры добропорядочности, честности, справедливости и высокого казахстанского патриотизма», — отмечает руководитель штаба по противодействию коррупции Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова Карина Кистаубаева.

Также организаторы рассчитывают, что олимпиада станет традиционной и послужит формированию принципов нулевой терпимости коррупции среди всех целевых групп.

Итоги конкурса были подведены на площадке «Antikor Ortalygy» департамента Агентства по противодействию коррупции.

«Сегодня необходима переориентация человечества на духовно-нравственные ценности прогресса, на укрепление в обществе принципа «нулевой терпимости» к коррупции, ведь она затрагивает практически все сферы, способна дойти до каждого гражданина. В этой связи роль молодежи в антикоррупционных инициативах занимает особое место, и мы будем только усиливать работу с этой важной целевой группой», - отметил первый заместитель руководителя департамента Данияр Смагулов.

По итогам конкурса победители получили призы и грамоты. Первое место в олимпиаде заняла ученица гимназии имени С. Мауленова Аружан Болаткызы, второе место - Виталий Овчинников из Костанайского политехнического высшего колледжа, третье место - Сансызбай Арыкпанов из гимназии имени С. Мауленова.





По словам участников конкурса, каждый получил полезный опыт в интеллектуальных баталиях на такую серьезную тему, как вопросы противодействия коррупции.



