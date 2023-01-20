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    Антикор завел дело на должностных лиц природного парка «Медеу»

    20 Января 2023, 16:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию коррупции по Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Государственный региональный природный парк «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, уголовное дело зарегистрировано по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках.

    Иная информация по уголовному делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Коррупция
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