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    Антикор выявил незаконные проверки частных детсадов в Алматы

    23 Февраля 2023, 04:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление образования Алматы обязывало частные дошкольные организации предоставить им беспрепятственный доступ для проверки качества оказанных услуг по условиям содержания детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Антикоррупционной службе города, такой пункт был прописан в договоре между управлением образования и частными дошкольными организациями.

    «В соответствии с данным пунктом госорган наделяет себя полномочиями проводить проверки в частных дошкольных организациях, тогда как законодательством детально регламентирован порядок проведения мониторинга. В связи с чем, антикоррупционным ведомством направлены рекомендации о пересмотре действующих договоров по исключению пунктов, создающих коррупционные риски», - сообщили в пресс-службе Антикора.

    На сегодня договоры пересмотрены, дошкольным организациям направлены уведомления о необходимости обращения в Антикоррупционную службу при проведении незаконных проверок.

    Ранее необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанае.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Коррупция
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