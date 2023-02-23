Антикор выявил незаконные проверки частных детсадов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление образования Алматы обязывало частные дошкольные организации предоставить им беспрепятственный доступ для проверки качества оказанных услуг по условиям содержания детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Антикоррупционной службе города, такой пункт был прописан в договоре между управлением образования и частными дошкольными организациями.

«В соответствии с данным пунктом госорган наделяет себя полномочиями проводить проверки в частных дошкольных организациях, тогда как законодательством детально регламентирован порядок проведения мониторинга. В связи с чем, антикоррупционным ведомством направлены рекомендации о пересмотре действующих договоров по исключению пунктов, создающих коррупционные риски», - сообщили в пресс-службе Антикора.

На сегодня договоры пересмотрены, дошкольным организациям направлены уведомления о необходимости обращения в Антикоррупционную службу при проведении незаконных проверок.

Ранее необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанае.



