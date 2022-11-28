Антикор выявил 72 факта незаконного вмешательства в бизнес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по противодействию коррупции под руководством заместителя председателя Агентства Асхата Жұмағали проведено очередное расширенное заседание рабочей группы Антикоррупционной службы и нацпалаты «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Участие в заседании приняли заместитель председателя правления нацпалаты «Атамекен» Малик Саулебай, руководство структурных подразделений нацпалаты «Атамекен» и региональных палат предпринимателей, а также руководители территориальных департаментов Агентства.

Рассмотрены актуальные и проблемные обращения предпринимателей, подведены предварительные итоги работы группы, определены планы и задачи на предстоящий период.

По уголовным делам территориальных департаментов существенно сокращены следственные действия с участием бизнеса, что стало возможным в результате внедренного Агентством механизма ведомственного контроля.

Предотвращено проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий, что оградило предпринимателей от лишней траты времени на посещение следственных кабинетов, участия в процессуальных мероприятиях.

Наряду с этим, Антикоррупционной службой проводится системная работа по выявлению фактов незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны государственных служащих. С начала года выявлено 72 таких фактов, по ним начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено.

Большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%.

Следователями Антикоррупционной службы по всем вышеуказанным фактам в адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений.

Еще одним актуальным вопросом повестки совещания стал ход исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

В частности рассмотрен вопрос введения льгот, преференций, условных скидок при госзакупках и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты (пункт 15 Плана мероприятий).

В обсуждении данной темы приняли участие руководство структурных подразделений министерств финансов, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития.

С заинтересованными государственными органами состоялся конструктивный диалог, обмен мнениями, выработаны конкретные предложения по выполнению Плана мероприятий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.



