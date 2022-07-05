Антикор расследует факт взятки за содействие в признании столичного стадиона аварийным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта «Центральный стадион им. К.Мунайтпасова» аварийным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследование продолжается. Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.