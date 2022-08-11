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    • Антикор проверит работу «Қазақстан темір жолы»

    11 Августа 2022 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по противодействию коррупции объявляет о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Антикоррупционная служба приступает к анализу коррупционных рисков в деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы». Анализ проведут специалисты агентства, национальной компании, заинтересованных государственных органов и представители гражданского общества.

    В ходе анализа изучат причины и условия совершения коррупционных правонарушений в сфере железных дорог, что сказывается на эффективности деятельности национального оператора, расходования ранее полученных средств из государственного бюджета и Национального фонда», - сообщили в пресс-службе агентства.
    #КТЖ #Борьба с преступностью #Коррупция #Другие государственные органы #Борьба с коррупцией
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