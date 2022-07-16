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    Антикор продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства Нацмузея

    16 Июля 2022, 09:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации в 2017-18 годах проекта «Создание 3D моделей объектов, включенных в Общенациональный Перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Национальным музеем подрядной организации за выполненные работы в рамках указанного проекта выплачено 1,3 млрд тенге. Между тем, проведенным экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге. Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге, чем причинен государству ущерб в особо крупном размере. Расследование продолжается», - сообщили в Антикоррупционной службе.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, дополнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Коррупция autcor-kz
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