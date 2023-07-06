Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Антикор пополнился молодыми сотрудниками

    6 Июля 2023, 10:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 46 сотрудников Антикоррупционной службы принесли присягу перед народом Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    Молодые офицеры обязались строго соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан и во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости. Приказом председателя агентства им присвоены первые специальные звания лейтенантов антикоррупционной службы.Руководители территориальных департаментов поздравили вновь назначенных сотрудников и призвали оправдать высокое доверие общества и государства, с честью нести службу, достойно исполнять профессиональный долг. Все новобранцы прошли 6-месячную первоначальную профессиональную подготовку в Академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК. Также они стажировались в территориальных департаментах Антикоррупционной службы.

    Следующий этап первоначальной профессиональной подготовки запланирован на третий квартал 2023 года. О наборе будет объявлено дополнительно на официальном сайте и аккаунтах агентства в социальных сетях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане