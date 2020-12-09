Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Антикор подписал меморандум о сотрудничестве с общественным объединением «Әділдік жолы»

    9 Декабря 2020, 16:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Агентства по противодействию коррупции глава ведомства Алик Шпекбаев и председатель совета республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Исламбек Салжанов подписали меморандум, передает МИА «Казинформ».

    Цель сотрудничества – реализация антикоррупционной политики, повышение эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, продвижение идеологии добропорядочности, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

    Как отметил А.Шпекбаев, «широкое вовлечение общественности в антикоррупционную деятельность является основным приоритетом руководства страны и Агентства.

    Это – ключевая задача современной антикоррупционной политики, отвечающей требованиям граждан и общепринятым международным стандартам. Коррупция – злодеяние, бороться с ней каждого призвание!».

    Антикоррупционная служба сегодня демонстрирует успешный опыт конструктивного партнерства с гражданским обществом. Этому доказательство поддержка порядка 100 тысяч общественников-волонтеров, задействованных в антикоррупционных проектах, как «Адалдық алаңы», Специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проект «Адал көмек» и молодежные антикоррупционные движения.

    «Коррупция является недугом нашего общества, который угрожает нашим моральным устоям, подрывает социальную справедливость и тормозит социально-экономическое развитие нашей страны. Как показывает международный опыт, одним из важных факторов по противодействию коррупции является небезразличное отношение народа к происходящим коррупционным событиям в нашей стране», - сказал Исламбек Салжанов.

    Им также отмечена важность вовлеченности и вклада каждого гражданина Казахстана в борьбу с искоренением коррупции в обществе.

    В завершении участники призывали всех граждан объединиться в антикоррупционное движение во имя благополучия и процветания нашей страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Коррупция Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка