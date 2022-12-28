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    Антикор обеспечил возврат государству имущественных активов и денег на 600 млрд тенге

    28 Декабря 2022, 16:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой в этом году обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В их число входят дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также в наличные денежные средства.

    Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

    Все возвращенные активы, по поручению Президента, будут направлены на строительство школ.
    Коррупция Другие государственные органы
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