Антикор объявил о наборе волонтеров в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Атырауской области приглашает всех желающих стать волонтерами проекта «Антикоррупционное волонтёрство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель проекта – привлечение неравнодушных граждан, общественных объединений, субъектов бизнеса и квазигосударственного секторов к антикоррупционной деятельности в качестве волонтеров.

«В рамках проекта вы сможете оказать посильное содействие в противодействии коррупции через несколько направлений. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведем примеры того, где можно проявить свою гражданскую позицию. Это общественный контроль — мониторинг портала государственных закупок на предмет завышения цен, мониторинг эффективности расходования бюджетных средств, мониторинг проблемных вопросов региона, объектов с ненадлежащим качеством работ, использования земель сельскохозяйственного назначения. А также реализации национальных проектов, планов развития регионов, мониторинг соблюдения требований законодательства в части обеспечения доступности информации и мониторинг состояния социально значимых учреждений (детские дома, дома престарелых). Pro bono волонтерство — оказание адвокатами, нотариусами, судебными исполнителями, профсоюзными и ветеранскими организациями бесплатной правовой помощи гражданам и трудовым коллективам. Практическое обучение комплаенс-офицеров, привлечение экспертов в рамках внешнего анализа коррупционных рисков и антикоррупционных мониторингов.

Корпоративное волонтерство — размещение антикоррупционных баннеров на обратной стороне выдаваемых документов (талонов, квитанций), рассылка push-уведомлений по антикоррупционной тематике, продвижение антикоррупционного контента с учетом специфики организации»,- говорится в сообщении ведомства.

Эти направления и мероприятия не являются исчерпывающими. Волонтер может выбрать отдельные мероприятия или направления проекта, исходя из вида осуществляемой им деятельности.

«Вместе мы будем работать над формированием в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, а также выявлением условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений и устранения их последствий»,- говорится в распространенной информации.