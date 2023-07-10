Антикор объявил о наборе на службу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявляет отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих в антикоррупционную службу, передает МИА «Казинформ».

С 10 июля по 10 августа 2023 года Агентство по противодействию коррупции ведет прием документов на первоначальную профессиональную подготовку для граждан, впервые поступающих на службу.

Кто нам нужен?

1. Гражданин Казахстана

2. Возраст от 18 до 35 лет

3. Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование

Что для этого нужно?

- результат тестирования по 2-ой программе для правоохранительных органов;

- заявление;

- копия удостоверения личности, документы об образовании, автобиография, согласие на службу в любом регионе страны и военный билет (приписное свидетельство).

Все документы необходимо предоставить в ближайший территориальный департамент Агентства.

Подробнее о наборе можно ознакомиться по ссылке.