Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Антикор объявил о наборе на службу

    10 Июля 2023, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявляет отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих в антикоррупционную службу, передает МИА «Казинформ».

    С 10 июля по 10 августа 2023 года Агентство по противодействию коррупции ведет прием документов на первоначальную профессиональную подготовку для граждан, впервые поступающих на службу.

    Кто нам нужен?

    1. Гражданин Казахстана

    2. Возраст от 18 до 35 лет

    3. Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование

    Что для этого нужно?

    - результат тестирования по 2-ой программе для правоохранительных органов;

    - заявление;

    - копия удостоверения личности, документы об образовании, автобиография, согласие на службу в любом регионе страны и военный билет (приписное свидетельство).

    Все документы необходимо предоставить в ближайший территориальный департамент Агентства.

    Подробнее о наборе можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Госслужба
    Новости по теме
    Новости по теме
    390 тысяч долларов вымогал у бизнесмена мошенник в Алматы
    Директора филиала «Правительство для граждан» задержали в области Абай
    Из ОАЭ экстрадировали бывшего учредителя «Оператор РОП»
    Информацию о задержании замакима ЗКО опровергли в Антикоре
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    5 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане