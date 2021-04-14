Антикор начал комплексную проверку хода реализации Антикоррупционной стратегии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместители председателя Агентства по противодействию коррупции выехали в ряд регионов страны для комплексного мониторинга хода реализации Антикоррупционной стратегии, передает МИА «Казинформ».

В рамках рабочего визита в Акмолинскую область первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов проинспектировал республиканские и местные дороги, а также деятельность сервисных акиматов в Степногорске, Шортандинском, Атбасарском, Есильском и Жаксынском районах.

В ходе совместного с представителями общественности мониторинга состояния дорог руководитель филиала Наццентра качества дорожных активов рассказал о проблемных вопросах. Первый зампред Антикора обратил внимание главы областного управления дорог на необходимость устранения выявленных недостатков и коррупционных рисков.

Участвуя в заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Степногорска, О.Бектенов отметил формализм в антикоррупционной работе городского акимата, в том числе в изучении и устранении коррупционных рисков. В частности, спикер указал на системные факты коррупции в системе образования города – в 2020 году трое из семи сотрудников городского отдела образования были привлечены к ответственности.

О.Бектенов подчеркнул, что после введения в действие с 5 апреля т.г. новых поправок в КоАП, Агентство наряду с уголовно-правовым инструментарием активно работает по административным коррупционным правонарушениям, по которым предусмотрены финансовые и карьерные санкции.

«Серьезный превентивный потенциал заложен в 680 статье КоАП, предусматривающей ответственность руководителей госорганов и иных должностных лиц за непринятие мер по противодействию коррупции. По данной статье будет налагаться штраф в размере 100 МРП. Более того, совершение данного административного коррупционного правонарушения повлечет за собой увольнение с госслужбы по отрицательным мотивам с лишением права восстановления в течение трех лет», – подчеркнул О.Бектенов.

В рамках концепции «Слышащего государства» О.Бектенов провёл приём 11 граждан по личным вопросам. В ходе приёма граждан жители Степногорска обратились касательно доступности получения госуслуг и качества автодорог в селе Аксу. В поселке Жаксы обращения заявителей касались вопросов предоставления субсидий и разъяснения норм законодательства. Аналогичные приёмы граждан также были проведены в Шортандинском, Атбасарском и Есильском районах. О.Бектенов дал поручения территориальному департаменту Агентства и рекомендации соответствующим службам по разрешению поступивших обращений и взял их исполнение на контроль.

Заместитель председателя Агентства Дмитрий Малахов принял участие в работе комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Костанайской области. На мероприятии, прошедшем под председательством главы региона Архимеда Мухамбетова, заслушаны отчёты областных управлений о реализации Антикоррупционной стратегии.

В своём выступлении Д.Малахов высказал нарекания руководителям ряда районов и управлений области в отношении слабого качества либо отсутствия антикоррупционного мониторинга и анализа рисков. Со своей стороны, глава региона поручил отработать указанные проблемные вопросы в сжатые сроки.

Также зампред Антикора провёл онлайн-совещание в управлении здравоохранения области с участием всех главных врачей региона, до которых были доведены последние новшества в законодательстве по вопросам противодействия коррупции.

Посещая Тобыл и Алтынсаринский район Д.Малахов провёл приём пяти граждан. Вопросы заявителей касались строительства детских площадок, проведения водопровода в селе Зареченское, газификации посёлка Жамбыл. Местные исполнительные органы пообещали заявителям разрешить все проблемы, указав конкретные сроки и исполнителя.