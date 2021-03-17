Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Antikor Live: павлодарские акимы и педагоги рассказали о работе по противодействию коррупции

    17 Марта 2021, 22:09

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акцию «Antikor Live» филиала антикоррупционной службы по Павлодарской области поддержали акимы городов, районов, сельских округов, руководителей высших и средних специальных учебных заведений, директоры школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе акции посредством прямого эфира в аккаунтах социальных сетей акимы районов и сельских округов, ректоры вузов, директоры колледжей и школ разъяснили населению основные механизмы и направления работы по противодействию коррупции, а также проинформировали об итогах проведённой работы в данном направлении во вверенных им учреждениях», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе по Павлодарской области.

    Областную двухдневную акцию «Antikor Live» в Павлодарской области начали сегодня по инициативе региональной антикоррупционной службы. Её поддержали 139 акимов городов, районов и сельских округов, 48 руководителей высших и средних специальных учебных заведений, директоры 357 школ региона.

    «Активное вовлечение первых руководителей госорганов в процесс продвижения антикоррупционной политики и культуры добропорядочности - залог успешной победы над коррупцией», - заявил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы по Павлодарской области Ардак Балгожин.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Коррупция Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Спутник
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка