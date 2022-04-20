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    Антидопинговая ассоциация сделала заявление по бою Головкин - Мурата

    20 Апреля 2022, 10:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) заявила об успешном прохождении Геннадием Головкиным и Риотой Муратой их тестирования в рамках программы боя 9 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой Головкина и Мураты за титулы чемпиона мира WBA Super и IBF в среднем весе прошел в Сайтаме (Япония) и завершился победой GGG техническим нокаутом.

    Ранее VADA объявляла о том, что боксеры прошли проверку на запрещенные вещества. Теперь же стало известно, что тестирование подтвердило «чистоту» обоих спортсменов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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