Антициклон обеспечит холодную осеннюю погоду в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду 10-12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики: на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди, с усилением ветра и выпадением града.

Ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.



