Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Антициклон обеспечит холодную осеннюю погоду в Казахстане в ближайшие три дня

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Сентября 2022, 11:16
Антициклон обеспечит холодную осеннюю погоду в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду 10-12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики: на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди, с усилением ветра и выпадением града.

Ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане