Ансамбль «Гулдер» в новом составе будет радовать казахстанских слушателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ансамбль «Гулдер» воссоздадут в Казахстане. В новом составе артисты будут радовать казахстанских слушателей своими композициями. Об этом сообщила директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре планируем провести презентацию ансамбля «Гулдер». Мы отобрали лучших выпускников Казахской академии хореографии, Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева. Вы знаете, что в составе ансамбля «Гулдер» выступали яркие звезды казахстанской эстрады: Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Айжан Нурмагамбетова. Поэтому мы вновь воссоздаем ансамбль «Гулдер», - сказала на пресс-конференции директор «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

Ожидается, что в составе ансамбля будут выступать победительница Славянского базара в Витебске Рухия Байдукенова, известный певец Amre (Ернар Садирбаев), а также артисты концертной организации «Қазақконцерт».

Казахский молодежно-эстрадный ансамбль «Гулдер» был создан в 1969 году под руководством народной артистки республики Гульжихан Галиевой. Свой творческий путь в ансамбле начинали Сара Тыныштыгулова, Роза Рымбаева, Капаш Кулыш, Кайрат Байбосынов, Кудайберген Султанбаев, Айжан Нурмагамбетова, Макпал Жунусова, Нагима Ескалиева, Майра Нуркенова, Булат Абдиахметов, Женис Искакова, Бакыт Шадаева, Бактияр Тайлакбаев, Сембек Жумагалиев, Гулнар Сикымбаева, Канат и Айткуль Кудайбергеновы и многие другие.



