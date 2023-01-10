Ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по Казахстану

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 55-летнего юбилея вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по 13 городам Казахстана. В Караганде концерт легендарной группы пройдет 10 февраля во Дворце культуры горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дос-Мұқасан» считается первым профессиональным ВИА в республике. Ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института. Основатели группы и самые первые исполнители – Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Позже к ансамблю присоединились Дарига Турсунова, Шарип Омаров, Бахытжан Джумадилов, Акнай Шомотов, Аскар Джанкушуков, Нуртас Кусаинов, Курманай Омарова и Акжол Меирбеков.

Молодые музыканты исполняли старинные народные казахские песни и произведения собственного сочинения. Официальное признание ансамбль получил в 1971 году, завоевав первое место на Всесоюзном фестивале дружбы народов в Ташкенте.

На шоу со световыми эффектами во Дворце культуры горняков музыканты исполнят для своих поклонников хиты и песни, которые звучат редко или исполнялись очень давно.



