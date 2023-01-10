Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по Казахстану

    10 Января 2023, 21:39

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 55-летнего юбилея вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по 13 городам Казахстана. В Караганде концерт легендарной группы пройдет 10 февраля во Дворце культуры горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дос-Мұқасан» считается первым профессиональным ВИА в республике. Ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института. Основатели группы и самые первые исполнители – Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Позже к ансамблю присоединились Дарига Турсунова, Шарип Омаров, Бахытжан Джумадилов, Акнай Шомотов, Аскар Джанкушуков, Нуртас Кусаинов, Курманай Омарова и Акжол Меирбеков.

    Молодые музыканты исполняли старинные народные казахские песни и произведения собственного сочинения. Официальное признание ансамбль получил в 1971 году, завоевав первое место на Всесоюзном фестивале дружбы народов в Ташкенте.

    На шоу со световыми эффектами во Дворце культуры горняков музыканты исполнят для своих поклонников хиты и песни, которые звучат редко или исполнялись очень давно.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
    «Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал
    Фильм «Фабельманы» выиграл премию «Золотой глобус» в главной номинации
    Художественный фильм с применением дыма и пиротехники снимают на улицах Алматы
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров