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    Аңсаған сәби: 3100 детей родились в казахстанских семьях по спецпрограмме

    23 Декабря 2022, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке СЦК в эти дни подводят итоги Года детей по разным отраслям и сферам. Министерство здравоохранения сегодня поделилось результатами проделанной работы. В этом году программой «Аңсаған сәби» охвачены 6,5 тысяч казахстанских женщин. В частности, в 2650 семьях родились долгожданные 3110 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках поручения Президента в стране реализуется специальная программа «Аңсаған сәби», в рамках которой 7000 женщинам стало доступным ЭКО. В 2022 году 6,5 тысяч женщин охвачены программой. Остальные пока в листе ожидания. В результате выполненных процедур ЭКО в рамках реализации специальной программы «Аңсаған сәби» родились 3 110 долгожданных детей в 2 650 семьях», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

    Также в целях совершенствования помощи беременным и новорожденным в стране запланировано строительство 11 современных перинатальных центров, соответствующих международным стандартам.

    «Будущее нашей страны зависит от благополучия и здоровья подрастающих казахстанцев. Поэтому в Год детей Министерство здравоохранения сформировало новые инициативы, дальнейшая реализация которых обеспечит планомерное укрепление и развитие охраны детства. Министерством будет продолжена работа во благо детей», - заверил Вячеслав Дудник.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Демография Общество
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