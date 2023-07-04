АНПЗ планирует выйти на прежний объём переработки нефти до конца недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где ознакомился с ходом восстановительных работ после вынужденного останова в результате отключения подачи электроэнергии со стороны МАЭК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на аварийную ситуацию, АНПЗ продолжает отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. В резервуарах завода на сегодняшний день имеется 26 тысяч тонн автобензинов, 34 тысячи тонн дизтоплива, 1500 тонн сжиженного нефтяного газа, 6 тысяч тонн авиакеросина. Этих объемов хватает на семь дней стабильной отгрузки.

В ходе объезда промышленной территории руководство АНПЗ доложило, что по мере стабилизации подачи электроэнергии начат постепенный вывод технологических установок на стабильный режим работы. До конца недели планируется выход АНПЗ на плановые объемы производства нефтепродуктов.

После ознакомления с восстановительными работами Магзум Мирзагалиев провел селекторное совещание в режиме видео-конференцсвязи с руководителями дочерних организаций КМГ, полностью либо частично приостановивших операционную деятельность по причине сбоев подачи электроэнергии.

В совещании приняли участие представители газохимического завода по производству полипропилена «KPI inc», АО «КазТрансОйл», ТОО «Магистральный Водовод», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай» и АО «Озенмунайгаз». Они выступили с докладами о текущей ситуации на объектах и принимаемых мерах по устранению последствий отключения электроэнергии.

В ходе обсуждения руководством нефтедобывающих предприятий была отмечена регулярность сбоев в подаче электроэнергии, что серьезно сказывается на добыче нефти и выполнении плановых показателей.

«Этот инцидент вызвал такой общественный резонанс, потому что АНПЗ находится в черте города, и граждане видели выброс газа на факелы. В то же время, на наших месторождениях только за последние полгода произошло 11 таких отключений. Общая численность остановленных скважин составила 13 тысяч, а упущенная финансовая выгода только по предварительным подсчетам достигает 5 млрд тенге», - сказал генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нұрдаулет Қилыбай.

В ходе совещания также было озвучено, что только за последние 2,5 года по всему периметру нефтегазодобывающих активов КМГ общий недобор нефти в результате отключений электроэнергии составил 279 тысяч тонн, а консолидированная упущенная финансовая выгода с учетом затрат на восстановительные работы превышает 60 млрд тенге.

В 2023 году общее количество отключений электроэнергии на месторождениях КМГ составило 153, что привело к недобору в добыче нефти в 75 тысяч тонн.

«Мы наблюдаем устойчивую динамику роста числа сбоев в подаче электроэнергии. Если с 2017 по 2019 год наша компания по этой причине потеряла в добыче 3700 тонн нефти, то с 2021 по 2023 год этот показатель вырос до 45 тысяч тонн. За вчерашний день наши потери составили 2,5 тысячи тонн нефти. На сегодня мы имеем высокие риски срыва исполнения производственной программы», - отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Каражанбасмунай» Нурсеит Союнов.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев заметил, что потери компании из-за сбоев в поставках электричества за 6 месяцев 2023 года (1 млрд 267 млн тенге) превышают объем потерь за два предыдущих года. По его словам, это свидетельствует о критической изношенности инфраструктуры энергосистем.

В завершении мероприятия М. Мирзагалиев поручил руководителям дочерних организаций КМГ обеспечить переход производственных процессов в штатный режим по мере постепенного увеличения подачи электроэнергии.

«Прошу взять на контроль соблюдение всех необходимых технологических регламентов для обеспечения безопасности персонала и недопущения сверхнормативных нагрузок на оборудование», - сказал М. Мирзагалиев.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока 1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока 1 до 00-00 ч. 6 июля.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.

Сегодня аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил о том, что ситуация по аварии на Атырауской НПЗ находится на контроле. Все оборудование подключается постепенно.