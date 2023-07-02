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    АНПЗ компенсирует недопроизводство АИ-95 на Шымкентском НПЗ

    2 Июля 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 по 14 июля на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО «ПКОП») планируется останов установки каталитического риформинга с целью инспекции теплообменника и проведения регенерации катализатора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазМунайГаз».

    Необходимо подчеркнуть, что дефект на данном теплообменнике был выявлен в период планового ремонта завода, проводившегося с 15 марта по 8 апреля. Силами представителей компании-производителя Lanpec в марте произведен ремонт теплообменника, однако после запуска завода наблюдалось ухудшение качества компонента бензина, производимого на данной установке.

    В этой связи в июне на Шымкентском НПЗ прекращен выпуск бензина марки АИ-95. При этом, недопроизводство АИ-95 на Шымкентском НПЗ компенсировано увеличением производства на Атырауском НПЗ.

    Во время ремонтных работ производство бензина АИ-92 сохранится на уровне 2,5 тыс. тонн в сутки. Останов всего завода не планируется. Отгрузка дизельного топлива и авиатоплива будет осуществляться в штатном режиме за счет ранее сформированных запасов на Шымкентском НПЗ.

    Планируется, что после выхода с ремонта пропуск на теплообменнике будет устранен, активность катализатора увеличена. С учетом того, что срок службы теплообменника подходит к концу, для Шымкентского НПЗ заказан новый теплообменник, который планируется поставить на завод в 1 кв. 2024 г. и установить в период планового ремонта 2024 г.

    Останов риформинга на ПКОП не окажет отрицательного влияния на рыночную ситуацию, т.к. текущие остатки бензина АИ-92 и дизельного топлива в РК составляют объем месячного потребления, АИ-95 – двухнедельного потребления страны. С учетом этого, ситуация на Шымкентском НПЗ не окажет отрицательного влияния на рынок ГСМ. Южные регионы будут обеспечены бензином АИ-95 производства Атырауского НПЗ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Атырауская область Нефть Шымкент Топливо
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