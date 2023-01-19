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    Анонсы наиболее важных событий в Казахстане 20 января

    19 Января 2023, 20:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января.

    АСТАНА

    В 10:15 в Агентстве по делам государственной службы состоится заседание коллегии по итогам работы за 2022 год.

    В 11:00 в Казмедиацентре - расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по вопросам культуры и архивов.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 19:00в ЦКЗ «QAZAQSTAN» Казахский государственный симфонический оркестр Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой проводит вечер классической музыки «Виолончель и оркестр», где выступит всемирно известный виолончелист Александр Хюльсхофф (Германия). Оркестром будет дирижировать Клод Вилларе (Швейцария).

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в рамках проактивных мероприятий в поддержку инициатив Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, актив АГФ НПК проводит форум альянса молодежи, организованный по инициативе лидеров молодежных НПО. Место проведения – Алматыгенплан (проспект Абая, 90).

    В 14:00 на универсальном рынке «Алтын-Орда» - встреча депутатов городского маслихата и актива с коллективом и арендаторами универсального рынка «Алтын Орда» для ознакомления с планом их работ, вопросов и проблем, проектов депутатов маслихата и обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия.

    В 14:00 состоится открытие совместной научно- исследовательской лаборатории (НИЛ) «R&D-лаборатория искусственного интеллекта и робототехники» Университета «Туран» и Института механики и машиноведения им. академика У. А. Джолдасбекова.

    В 16:00 - встреча депутатов городского маслихата и актива с коллективом и арендаторами рынка «Зеленый базар».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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