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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января

    8 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января.

    АСТАНА

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Ужесточение наказания за вандализм, порчу общественного и частного имущества». Спикер: Куримбаев Азамат Акбергенович – заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД РК.

    В 16:00 в столичном Доме дружбы состоится презентация сборника «Акмолинский регион в архивных документах (ХХ 20-40 гг.)».


    Фото: images.squarespace-cdn.com
    Астана
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