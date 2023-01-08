Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января.

АСТАНА

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Ужесточение наказания за вандализм, порчу общественного и частного имущества». Спикер: Куримбаев Азамат Акбергенович – заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД РК.

В 16:00 в столичном Доме дружбы состоится презентация сборника «Акмолинский регион в архивных документах (ХХ 20-40 гг.)».





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