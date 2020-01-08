Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января.

НУР-СУЛТАН

В 12:20 часов в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему: «Вступление Казахстана в Группу государств против коррупции (ГРЕКО) Совета Европы»

В 16:00 пройдет пресс-конференция по случаю гастролей Театра имени Е. Вахтангова в театре «Астана опера»

АЛМАТЫ

В 15:30 в Казахском государственном цирке состоится торжественное открытие ХVI Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. В ней примут участие 84 команды из 21 страны, а также члены международного жюри