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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января
8 Января 2020 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 января.
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НУР-СУЛТАН
В 12:20 часов в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему: «Вступление Казахстана в Группу государств против коррупции (ГРЕКО) Совета Европы»
В 16:00 пройдет пресс-конференция по случаю гастролей Театра имени Е. Вахтангова в театре «Астана опера»
АЛМАТЫ
В 15:30 в Казахском государственном цирке состоится торжественное открытие ХVI Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. В ней примут участие 84 команды из 21 страны, а также члены международного жюри
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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