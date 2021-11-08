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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября
8 Ноября 2021 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября.
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НУР-СУЛТАН
В 10:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.
В 11:00 в Управлении полиции столичного района «Есиль» состоится брифинг на тему: «Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, взаимодействие с председателями КСК, ОСИ и обслуживающими компаниями жилых комплексов по обеспечению охраны общественного порядка». Спикер: и.о. начальника УП района «Есиль» ДП Нур-Султана Марат Абиров.
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