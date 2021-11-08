+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -0 °С
Алматы: -5 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября

8 Ноября 2021 20:00
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября.

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 ноября

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

В 11:00 в Управлении полиции столичного района «Есиль» состоится брифинг на тему: «Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, взаимодействие с председателями КСК, ОСИ и обслуживающими компаниями жилых комплексов по обеспечению охраны общественного порядка». Спикер: и.о. начальника УП района «Есиль» ДП Нур-Султана Марат Абиров.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:
Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 ноября
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
3 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
4 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
5 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
6 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Читайте также
О вреде деструктивных религиозных течений рассказали теологи сотрудникам ДУИС столицы
Шесть киберпреступлений за день раскрыто в столице
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив