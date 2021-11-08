Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

В 11:00 в Управлении полиции столичного района «Есиль» состоится брифинг на тему: «Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, взаимодействие с председателями КСК, ОСИ и обслуживающими компаниями жилых комплексов по обеспечению охраны общественного порядка». Спикер: и.о. начальника УП района «Есиль» ДП Нур-Султана Марат Абиров.