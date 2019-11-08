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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября

8 Ноября 2019 19:37
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября.

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АЛМАТЫ

В субботу в Алматы, 9 ноября в 09.00 на озере Сайран пройдет завершающее сезонное outdoor-мероприятие – Осенний забег. На старт выйдут порядка 1200 человек.

9 ноября в 09.30 во Дворце Школьников состоится отчетный концерт по случаю трехлетия ансамбля грузинского танца Alaverdi при Грузинском Культурном Центре г.Алматы.

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Ключевые слова: Алматы,
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