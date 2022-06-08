8 Июня 2022 20:08

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 июня.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в отеле «Wyndham Garden Astana» Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан отмечает 100 лет с момента образования Казахского Управления горного надзора. На торжественном мероприятии примут участие министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, руководители и сотрудники МЧС, ветераны гражданской защиты и представители промышленных предприятий.

В 11:30 в БЦ Нурлы-Орда на площадке Казахстанского института общественного развития пройдет заседание экспертного клуба «Sarap» на тему: «Итоги референдума: экспертное мнение».

В 12:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Вторая республика. Переход к новой политической модели». Спикер: вице-министр юстиции РК Алма Муканова.

В 14:00 по адресу пр. Кабанбай батыра, 53, у КПП Байтерек состоится традиционная церемония посадки деревьев выпускниками Назарбаев Университета.

В 15:10 в МИД РК состоится пресс-конференции первого заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

В 16:00 в отеле Хилтон пройдет совет иностранных инвесторов с участием Президента РК.

АЛМАТЫ

В 12:00 в НИИ кардиологии и внутренних болезней состоится семинар и мастер-класс «Инновации в области перфузии и искусственного кровообращения» для врачей перфузиологов. Углубленный курс клинического применения аутотрансфузии проведет доктор Youssef El Dsouki из Франции, который является ведущим специалистом Европы в области перфузии и искусственного кровообращения.