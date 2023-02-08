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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 февраля

    8 Февраля 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 февраля.

    В 10:00состоится пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00пройдет пресс-конференция «Инвестиционная привлекательность: планы на 2023 год». Трансляция будет доступна на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны».

    В 12:00в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пройдет пресс-конференция. Тема: «Экспертный круглый стол: «Проблемы и перспективы сахарной отрасли Казахстана».

    Спикеры: представители Министерства сельского хозяйства РК, Министерства энергетики РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства торговли и интеграции РК; представители НПП «Атамекен», АО «НК «Продкорпорация», ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», АО «НУХ «Байтерек»; представители предприятий по производству сахара. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15:00в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пройдет пресс-конференция. Тема: «О новшествах в системе государственных закупок».

    Спикеры: вице-министр финансов РК Кенбеил Даурен Маратович; директор департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК Адилханов Мурат Бухарбаевич; заместитель Председателя Комитета внутреннего государственного аудита и финансового контроля Министерства финансов РК Ахметов Ренад Калидулович.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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