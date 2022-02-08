Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 12:30 начнется пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Законопроект о банкротстве физических лиц».
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В 15:00 на сайте www.parlam.kz в онлайн-режиме состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 15:00 - предвыборная пресс-конференция кандидата в президенты Казахстанской федерации футбола Давида Лории. Место: Hilton Garden Inn
В 15:00 пройдет пресс-подход с участием Бахтияра Адамжана и Шугылы Адепхана, с большим успехом выступавших с 26 января по 5 февраля в гала-балете в Австралии. Место: фойе театра «Астана Опера».
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