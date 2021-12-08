+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря

8 Декабря 2021 20:00
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря.

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря

НУР-СУЛТАН

В 8:00- заседание Правительства.

На повестке заседания: санитарно-эпидемиологическая ситуация. Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-ноябрь 2021 года.

Прямая трансляция - на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 9:00 начнется заседание Сената Парламента РК. Прямая трансляция - на сайте www.senate.parlam.kz .

В 10:30 - пресс-конференция СЦК «Совершенствование антикоррупционной политики в рамках реализации Послания Президента». Ссылки на прямую трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 11:00 в рамках проекта Библиотеки Елбасы «Казахстанский путь» состоится презентация книги Ел және Елбасы», подготовленной АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»» и открытие фотовыставки «Егемендік және Елбасы» («Суверенитет и Елбасы»), приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Место проведения: Музей Библиотеки Первого Президента, улица Бейбитшилик, 11

В 11:00 в Национальной академичиской библотеке пройдет вечер памяти «Кемел ойдың - кеменгері», посвященный народному писателю, государственному и общественному деятелю Казахстана Абишу Кекилбаеву.

В 12:30 - пресс-конференция СЦК «О развитии города Шымкент в рамках Послания Главы государства». Ссылки на прямую трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15:00 - пресс-тур в специализированный ЦОН, где представители госкорпорации «Правительство для граждан» расскажут о новшествах при оформлении водительских прав и сдаче экзаменов. В автоЦОНе внедрена новая GPS-система на автодроме, а для идентификации экзаменуемых – система биометрии (с распознаванием лиц).

В 16:30 - пресс-конференция СЦК «О деятельности Института прикладных этнополитических исследований». Ссылки на прямую трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:
Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря
Популярное
1 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области
4 Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
На 38% снизилось количество заболевших КВИ в Нур-Султане
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив