Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 8:00- заседание Правительства.
На повестке заседания: санитарно-эпидемиологическая ситуация. Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-ноябрь 2021 года.
Прямая трансляция - на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 9:00 начнется заседание Сената Парламента РК. Прямая трансляция - на сайте www.senate.parlam.kz .
В 10:30 - пресс-конференция СЦК «Совершенствование антикоррупционной политики в рамках реализации Послания Президента». Ссылки на прямую трансляцию:
https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
В 11:00 в рамках проекта Библиотеки Елбасы «Казахстанский путь» состоится презентация книги Ел және Елбасы», подготовленной АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»» и открытие фотовыставки «Егемендік және Елбасы» («Суверенитет и Елбасы»), приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Место проведения: Музей Библиотеки Первого Президента, улица Бейбитшилик, 11
В 11:00 в Национальной академичиской библотеке пройдет вечер памяти «Кемел ойдың - кеменгері», посвященный народному писателю, государственному и общественному деятелю Казахстана Абишу Кекилбаеву.
В 12:30 - пресс-конференция СЦК «О развитии города Шымкент в рамках Послания Главы государства». Ссылки на прямую трансляцию:
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В 15:00 - пресс-тур в специализированный ЦОН, где представители госкорпорации «Правительство для граждан» расскажут о новшествах при оформлении водительских прав и сдаче экзаменов. В автоЦОНе внедрена новая GPS-система на автодроме, а для идентификации экзаменуемых – система биометрии (с распознаванием лиц).
В 16:30 - пресс-конференция СЦК «О деятельности Института прикладных этнополитических исследований». Ссылки на прямую трансляцию:
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