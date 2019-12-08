Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9.30 в отеле Рэдиссон Министерство труда и социальной защиты РК совместно с Министерством здравоохранения РК при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) представят учебный модуль «Психо-социальная поддержка детей и подростков, живущих с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями».

В 10.00 в Назарбаев Университете официальное открытие Центра лабораторных испытаний Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

В 10.00 в Мажилисе Парламента РК состоится «правительственный час»на тему «Об эффективности реализации государственной политики по адресной социальной помощи». Докладчик – министр труда и социальной помощи населению Биржан Нурымбетов.

В 11.00 состоится брифинг по вопросамразвития железнодорожных пассажирских перевозок с участием Генерального директора АО «Пассажирские перевозки» М. Кортюм. Тема: Подведение итогов 2019 г. и ближайшие планы по развитию Компании. Место проведения: улица Е10, дом 17/10, АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АЛМАТЫ

В 09.30 на базе ЦАРИКЦ состоится симуляционный тренинг по межведомственному реагированию на случаи легализации (отмывания) доходов, полученных от наркопреступности. Мероприятие проводится Академией правоохранительных органов совместно с ЦАРИКЦ, МВД и КФМ, при поддержке Посольства США в РК, Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан и УНП ООН.

В 15.00 в Национальном банке РК состоится брифинг по базовой ставке с участием Председателя Национального Банка.

В 15.00 в Центральном государственном музее РК состоится открытие выставки «Құрбан болған тұлғалар», посвященной 125-летию со дня рождения выдающихся личностей казахского народа, жертв сталинских репрессий - легендарного казахского поэта Ильяса Жансугурова, выдающегося поэта, писателя, талантливого драматурга Сакена Сейфуллина и писателя-сатирика Беимбета Майлина.