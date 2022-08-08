Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания ход реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»; итоги проведения встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с населением за I полугодие 2022 года. Трансляция будет доступна на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Facebook, Twitter, а также на Telegram-канале Қазақстан Үкіметі.

В 11:00 в управлении полиции района «Есиль» состоится брифинг на тему «Охрана общественного порядка в столице и о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Спикеры: первый заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана Бакитжан Малыбаев.

В 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему «Предоставление государственных грантов для реализации бизнес-идей в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Спикеры: з аместитель директора Центра занятости населения города Нур-Султана Бахтияр Айтпаев, и .о. руководителя отдела поддержки предпринимательских инициатив Центра занятости населения города Нур-Султана Бакыт Бекенов.

В 12:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Забота о ветеранах ВОВ и тружениках тыла: волонтерская помощь и бесплатный проезд на поездах круглый год». Спикеры: генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева, исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк.

В 19:00 в киноцентре ARMAN, Asia Park Astana, в городе Нур-Султане состоится закрытый показ анимационного фильма «Пес-самурай и город кошек» от режиссера «Король Лев».



